اليوم السابع
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"درجة الحرارة تحت الصفر"..

الأرصاد السعودية تُحذر من كتلة هوائية باردة تضرب المملكة بداية من الغد

الأحد، 02 يناير 2022 08:41 م
الأرصاد السعودية تُحذر من كتلة هوائية باردة تضرب المملكة بداية من الغد ثلوج
كتب محمد جمال

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حذر المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة العربية السعودية، من تأثر بعض المناطق في المملكة، بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى أن تصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر فى بعض المناطق.
 
وكشف المركز الوطنى، فى بيان له اليوم الأحد، أن الكتلة الهوائية الباردة تضرب المملكة بداية من يوم غد الإثنين، وحتى الجمعة المقبلة.
 
وأوضح المركز في بيانه أن الكتلة "يصاحبها رياح نشطة ويبدأ تأثيرها الاثنين بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات".
 
وتوقع البيان أن "يستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة لتصل ما بين صفر إلى 4 درجات".
 
ولم يستبعد المركز أن تصل درجة الحرارة فى تلك المناطق إلى ما دون الصفر.
 
ولفت المركز إلى أنه "يمتد تأثير هذه الكتلة من الاثنين للجمعة للقصيم والشرقية والرياض لتصل الصغرى يوم الاثنين بين 8 إلى 11 درجة والثلاثاء من 5 إلى 8 درجات ويتوقع أن تكون ما بين 2 إلى 5 من الأربعاء للجمعة".

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درجات الحرارة بالسعودية

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