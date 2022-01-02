افتتاح مجمع أهل القرآن بقرية الشعراوى بحوش عيسى بـ 5 ملايين جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

افتتح المهندس عبد الهادى رشوان رئيس مركز ومدينة حوش عيسى بالإنابة عن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح أستاذ علوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف بطنطا ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، مجمع أهل القرآن بقرية الشعراوى بمركز حوش عيسى المقام على مساحة 800 م2 بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

يعد من أكبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمجان، دعماً لنوابغ الحافظين لكتاب الله من أهل القرية وذلك بحضور عددا من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية، حيث بدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم والابتهالات الدينية وتوزيع 2000 نسخة من القرآن الكريم كهدايا للحضو.

وخلال كلمته نقل رئيس مركز ومدينة حوش عيسى لجميع الحضور تحية وترحيب اللواء هشام امنة – محافظ البحيرة وتأكيده على أهمية ‎نشر المنهج الإسلامى الوسطى القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ‏ومدارسته وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر فى مجتمعها بفعالية، وتواكب ‏تطورات العصر فى التعلم والتعليم الشرعى انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية.

وأشار رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إلى الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم فهو النور الذى يضيء دروبنا بالإيمان، ونرفع به درجاتنا وإنّ لقارئ القرآن الأجر العظيم من عند الرحمن، مشيداً بالجهود العظيمة لجميع القائمين على العمل.

الجدير بالذكر؛ أن قرية الشعراوى تعتبر من أكثر القرى التى تحوى العديد من حفظة القرآن، منهم الطالبة روميساء أحمد إبراهيم عبدالعاطي، الطالبة فى الصف الرابع بمعهد الإمام الشعراوى الأزهرى بقرية الشعراوى مركز حوش عيسى، والحاصلة على المركز الثالث عالميًا فى حفظ القرآن الكريم كاملًا ، و الطالب مصطفى السيد نصر عبدالسلام، الطالب بالصف السادس بمعهد الإمام الشعراوى الأزهرى ، والحاصل على المركز الرابع عالميًا فى حفظ القرآن الكريم كاملاً.