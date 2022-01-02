اعترافات "ديلر" الزيتون تقوده لمحكمة الجنايات بعد سقوطه بـ"الحشيش"

قررت نيابة الزيتون، إحالة تاجر مواد مخدرة لمحكمة الجنايات، لمحاكمته بعد القبض عليه متلبسا بحيازة 8 كيلو حشيش.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات، مفاده ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8,800 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، كمية من المشغولات الذهبية - 2هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدءا من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
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