اعترافات "ديلر" الزيتون تقوده لمحكمة الجنايات بعد سقوطه بـ"الحشيش"

قررت نيابة الزيتون، إحالة تاجر مواد مخدرة لمحكمة الجنايات، لمحاكمته بعد القبض عليه متلبسا بحيازة 8 كيلو حشيش.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات، مفاده ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8,800 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، كمية من المشغولات الذهبية - 2هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.