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استئناف الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية عقب تعطلها أمس لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 02 يناير 2022 01:11 ص
استئناف الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية عقب تعطلها أمس لسوء الأحوال الجوية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تستأنف الدراسة، اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، عقب تعطلها أمس السبت، لسوء الأحوال الجوية.
 
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بمتابعة رفع مياه الأمطار من الشوارع، مشيداً بدور رجال الحكم المحلي والعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمشاركة المجتمعية للتعاون في رفع مياه الأمطار من الشوارع.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا واتخذت محافظ كفر الشيخ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
 
 

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