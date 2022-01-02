ارتفاع قياسى لمتوسط درجات الحرارة فى الصين خلال 2021

أ.ش.أ

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الصينية اليوم الأحد أن متوسط درجات الحرارة في الصين بلغ 10.7 درجة مئوية خلال عام 2021، وهو أعلى من المعتاد بمقدار درجة مئوية واحدة، كما أنها القراءة الأعلى منذ 60 سنة.

وقال المتحدث باسم الهيئة سونغ شان يون حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، إن الصين سجلت المزيد من موجات الطقس القاسي خلال العام الماضي، حيث كانت شدتها أقوى ومعدلات تكرارها أكبر، مضيفا أن البلاد شهدت أيضا أعاصير قوية وعواصف رملية وموجات هوائية باردة خلال العام الماضي.

وبلغ متوسط منسوب الأمطار في البلاد 671.3 ملم خلال العام الماضي، أكثر من المعتاد بنسبة 6.8%، كما سجل شمال الصين متوسط منسوب للأمطار بلغ 697.9 ملم، وهو ثاني أعلى رقم في التاريخ وأكثر بنسبة 40.6% من الأعوام السابقة.

وفي الوقت نفسه، شهدت الصين 12 يوما من الجو الحار في المتوسط خلال العام الماضي، وهو ثاني أعلى معدل منذ ما يقرب من 6 عقود