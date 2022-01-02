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ارتفاع جماعى للمؤشرات بمستهل تعاملات أولى جلسات عام 2022

الأحد، 02 يناير 2022 10:14 ص
ارتفاع جماعى للمؤشرات بمستهل تعاملات أولى جلسات عام 2022 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، أول جلسة في عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2098 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14261 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4720 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3256 نقطة.


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