ارتفاع الأسهم السعودية في أولى جلسات 2022.. وهبوط بورصة قطر

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات عام 2022، بنسبة 0.45% رابحًا 50.20 نقطة ليغلق عند مستوى 11331.91 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام ل بورصة قطر ، بنسبة 0.04% خاسرًا 5.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11620.70 نقطة، بينما أعلنت بورصات الكويت والإمارات والبحرين، تعطل أعمالها اليوم الأحد بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية لعام 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد غدًا الاثنين.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.45% رابحًا 50.20 نقطة ليغلق عند مستوى 11331.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.15% رابحًا 299.76 نقطة ليغلق عند مستوى 26275.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.7 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.97%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.31%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.69%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.07%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.57%.

وقفز 119 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 7.79%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.59%، ثم سهم عناية" بنسبة 5.79%، وتراجع 117 سهمًا على رأسها سهم "صدر" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 3.73%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 413.6 ريال سعودي.



بورصة قطر فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% خاسرًا 5.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11620.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 75.3 مليون سهم بقيمة 170.1 مليون ريال عبر تنفيذ 4195 صفقة، وتراجع 33 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.41%.