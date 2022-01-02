إيران تحيي ذكرى اغتيال قاسم سليماني بمشاركة قائد "القدس" ووزير الخارجية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اقيمت في طهران صباح اليوم الأحد، مراسم الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بحضور قائد الفيلق العميد إسماعيل قاآني ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية فارس.

حضر المراسم التي جرت في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية الايرانية سفراء فلسطين وسوريا والعراق.

كما جرت يوم امس السبت مراسم مماثلة بحضور وزير الخارجية الإيرانى حسين امير عبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية بحضور نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي.

وفي الثالث من يناير 2020، وإبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قضى سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لإيران، بضربة ليلية نفذتها طائرة أمريكية مسيّرة بعيد خروجه من مطار بغداد.

وتلا اغتياله فترةً من التوتر ازدادت خلالها المخاوف من اندلاع مواجهة بين العدوين، واشنطن وطهران، على الأراضي العراقية.