إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

اعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 30 إلى 35 عقدة واتجاه الرياح جنوبية شرقية والضغط الجوي 1002 وحالة البحر مضطربة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
كانت شهدت موانئ البحر الأحمر، أمس السبت، تداول 1344 طن بضائع عامة ومتنوعة، و535 شاحنة و22 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 829 طن بضائع عامة و 233 شاحنة و4 ملاكي.
كما شملت حركة الواردات 515 طن بضائع عامة و 302 شاحنة و 18 ملاكي ويتواجد 13 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 95 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و 14 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 67 شاحنة والسفينة MARINA L قادمة من بورسودان فارغة لشحن فوسفات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة