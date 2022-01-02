إصابة 14 شخصًا في إيطاليا بجروح خطيرة بسبب استخدام ألعاب نارية ليلة رأس السنة

فاطمة شوقى

أصيب 14 شخصًا فى إيطاليا بجروح خطيرة بعد استخدام الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد، بما فى ذلك رجل يبلغ من العمر 47 عامًا فقد إحدى عينيه فى مدينة نابولى كامبانيا، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

كما ألقت سلطات الشرطة فى البلاد القبض على 37 شخصًا وتم الإبلاغ عن 188 آخرين بعد مصادرة 32.5 طن من منتجات الألعاب النارية و2.3 طن من البارود.

وذكرت المصادر نفسها أنه تم ضبط عشرة أسلحة نارية فارغة، وكانت حصيلة العام الماضى قتيلا واثنا عشر بجروح خطيرة.

وأوصت الشرطة ووزارة الداخلية بعدم استخدام هذه الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة الجديدة، بل أن بعض المدن مثل روما، وميلانو ونابولى حظرت استخدامها، ورغم ذلك لم يتم الالتزام بهذا الحظر، وأعرب عمدة نابولى، جايتانو مانفريدى، عن اسفه لعدم التزام المواطنين بهذا الحظر للالعاب النارية.

فى نابولى، فقد رجل يبلغ من العمر 47 عامًا إحدى عينيه وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما أصيب شاب آخر بحروق شديدة جراء انفجار مفرقعة نارية، كما تم علاج طفل يبلغ من العمر عامين تقريبًا من حروق سببتها الالعاب النارية.

وفى ساليرنو، جنوب نابولى، أصيب ثلاثة أشخاص آخرين. أثناء وجوده فى مقاطعة أسكولى بيتشينو (لاس مارش، الوسط) أصيب طفل بجروح خطيرة فى كلتا يديه عندما أشعل مفرقعات نارية مع أصدقائه فى الشارع ؛ وفى تارانتو (بوليا، جنوب) هناك أيضًا رجل يمكن أن يفقد يده بسبب اندلاع مفرقعة نارية معيبة كان يحاول إشعالها.