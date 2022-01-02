أوكرانيا وطاجيكستان تبحثان العلاقات الثنائية

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ناقش نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك وسفير طاجيكستان لدى أوكرانيا دافلاتالي نازريزودا العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وذكرت الخارجية الأوكرانية - في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، /السبت/ - أن الجانبين تحدثا عن العلاقات الثنائية بين أوكرانيا وطاجيكستان مع إيلاء اهتمام خاص لآفاق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتعليم.

وأكد سينيك أهمية تكثيف الحوار السياسي الأوكراني الطاجيكي، واتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التجارة الثنائية.. وأعرب الدبلوماسيان عن استعدادهم المتبادل لمزيد من التعاون في مجموعة واسعة من القضايا المدرجة في أجندة العلاقات الثنائية.

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، بلغت صادرات البضائع من أوكرانيا إلى طاجيكستان 16.68 مليون دولار، وصدرت أوكرانيا بشكل رئيسي السكر والحلويات ومنتجات الحبوب الجاهزة والورق والكرتون والأدوية.