أوروبا تتجاوز 100 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أصبحت أوروبا من جديد مركز وباء كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين 100 مليون حالة منذ اكتشاف الفيروس فى ديسمبر 2019 وهو رقم يمثل أكثر من ثلث الإصابات في العالم، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك 100.074.753 حالة في المنطقة الأوروبية (التي تشمل 52 دولة ومنطقة من ساحل المحيط الأطلسي إلى روسيا وأذربيجان) أكثر من ثلث 288279803 حالة في العالم ، منذ بداية الوباء.

مع وجود أكثر من 4.9 مليون إصابة في الأيام السبعة الماضية (59٪ أكثر من الأسبوع السابق) ، تواجه هذه المنطقة مستويات غير مسبوقة من الحالات. تقع البلدان العشر (باستثناء الدول الصغيرة) التي سجلت أعلى معدل (عدد الحالات في سبعة أيام لكل 100.000 نسمة) في أوروبا: بقيادة الدنمارك (2045) وقبرص (1969) وأيرلندا (1964).

من بين 52 دولة ومنطقة في هذه المنطقة ، حطمت 17 دولة وسجلاتها للحالات التي تم اكتشافها خلال أسبوع في الأيام الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الأرقام مأخوذة من الأرصدة التي تقدمها السلطات الصحية في كل دولة يوميًا. لكن جزءًا مهمًا من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض لا يزال غير مكتشفة على الرغم من الزيادة في الاختبارات التشخيصية الهائلة في العديد من البلدان. بالإضافة إلى ذلك ، تختلف السياسات في الاختبارات الخاصة بكل بلد.

لا يقترن تسارع الإصابات، في الوقت الحالي في القارة الأوروبية، بزيادة في الوفيات. في الأيام السبعة الماضية ، كان هناك ما متوسطه 3413 حالة وفاة في اليوم ، أي أقل بنسبة 7 ٪ من الأسبوع السابق. في أعلى نقطة له ، وصل هذا الرقم إلى 5735 حالة وفاة يومية في المتوسط ​​، في يناير 2021.

ويعتبر سكان أوروبا أكثر تطعيمًا بقليل من المتوسط ​​العالمي. يتم تلقيح 65٪ من الأوروبيين جزئيًا و 61٪ تم تطعيمهم بالكامل (مقارنة بـ 58 و 49٪ على التوالي في جميع أنحاء العالم).