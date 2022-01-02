أمين الأعلى للآثار: حديقة فريال ببورسعيد تجمع بين التاريخ والحضارة والجمال

بورسعيد - محمد عزام

أشاد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للٱثار بمستوى تطوير حديقة فريال التاريخية ببورسعيد، مؤكدا أن أعمال تطوير الحديقة مميزة وتجمع بين كافة عناصر التاريخ والحضارة والجمال، وأصحبت إحدى أهم المزارات السياحية بمدينة بورسعيد، مشيدا بجهود محافظ بورسعيد و رؤيته فى تطوير هذه الحديقة وإعادة إحياؤها بشكل حضارى وجمالى يليق بالتنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للٱثار، اليوم الأحد، حديقة فريال بحى الشرق ، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وذلك فى إطار زيارة الدكتور مصطفى وزيرى للتعرف على المقومات والمعالم السياحية والٱثارية ببورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد، إن الحديقة تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس فى عام 1869، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المبانى ذات التراث المعمارى المُميز، والذى يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال، مؤكدًا أنها نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالى والحضارى والتاريخي.