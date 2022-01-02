اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 07:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار فى عدة مناطق وشبورة كثيفة على الطرق.. الصغرى بالقاهرة 11درجة

الأحد، 02 يناير 2022 07:00 ص
أمطار فى عدة مناطق وشبورة كثيفة على الطرق.. الصغرى بالقاهرة 11درجة الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، أمطار خفيفة إلى  متوسطة على  مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر  ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
 

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حالة الطقس غدا الجمعة

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

حالة الطقس غدا هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

حالة الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر.. الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء

السبت، 01 يناير 2022 01:00 م

الأرصاد: انحسار الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيول على مرتفعات سيناء

السبت، 01 يناير 2022 11:12 ص

الأرصاد لـ إكسترا نيوز: استمرار موجة عدم استقرار الطقس وأمطار خفيفة بالقاهرة

السبت، 01 يناير 2022 10:00 ص

سيول فى هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة فى بعض المحافظات

السبت، 01 يناير 2022 06:00 ص

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من طقس رأس السنة.. إنفوجراف

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة