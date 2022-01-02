ألمانيا تطلق سراح جندى هدد الحكومة فى فيديو بسبب إجراءات كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أطلق المدعى العام الألمانى، سراح جندي من الجيش الألماني بعد اعتقاله بسبب مقطع فيديو يهدد الدولة، بسبب إجراءات كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المدعي العام في تراونستين لم ير أي أسباب للاحتجاز في القضية، وأن الرجل لا يشكل خطرا شديدا، ومع ذلك، كان لا يزال قيد التحقيق للاشتباه في دعوته علانية لارتكاب جرائم جنائية.

وألقي القبض على الجندي الألماني، الذي يقال إنه كان يعمل صائدًا في باد ريشنهال في بافاريا، في وسط مدينة ميونيخ بعد أن وجه تهديدات في مقطع فيديو، يطالب الرجل، الذي يطلق على نفسه رقيبًا، ​​من بين أمور أخرى، بسحب تدابير كورونا والالتزام بالتسامح، والتي بموجبها أصبح التطعيم مطلبًا في البوندسفير.

وقال في الفيديو: هذا تحذير، وورد في الفيديو ضرورة إعادة "النظام الدستوري". وأصدر إنذارًا حتى الساعة الرابعة عصرًا من يوم الخميس، وإلا عليك القتال وهناك خطر إراقة الدماء.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه يتم حاليًا تحديد ما إذا كان جندي الجيش الألماني له مؤيدين أو تصرف بمفرده، كما لم يتضح ما إذا كان الجندي قد يرغب في متابعة تهديده العام في شريط الفيديو على الإنترنت بأفعال ملموسة.

ووفقًا لخبير التطرف اليميني ووسائل التواصل الاجتماعي جوزيف هولنبرغر ، فإن الرجل سبق له أن هدد بالعنف ودعا إلى القتال في الماضي بسبب إجراءات كورونا . لم يكن غريباً على المشهد وقد أصبح بارزًا بالفعل.

وقالت وزارة الدفاع إن النتائج قيد الدراسة بالفعل، ولم ترغب متحدثة باسم الوزارة في تقديم أي معلومات أخرى عند الطلب لأسباب قانونية، وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) غردت لاحقًا : يحتاج الجيش الألماني إلى أناس عاكفين ومستقيمين ملتزمين بشدة بقانوننا الأساسي، وأولئك الذين لا يشاركون هذا ليس لديهم عمل في الجيش الألماني!"