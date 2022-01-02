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أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا للأقباط الأرثوذكس يترأس قداس رأس السنة

الأحد، 02 يناير 2022 11:35 ص
أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا للأقباط الأرثوذكس يترأس قداس رأس السنة أسقف أوتاوا
كتب ـ محمد الأحمدى

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صلى الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، القداس الإلهى للثالث والعشرين من كيهك الموافق لرأس السنة الميلادية بكنيسة القديسين مار جرجس والأنبا أنطونيوس بأوتاوا.
 
وفى سياق متصل، أكدت الكنيسة الأرثوذكسية أنه نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا مع تحوراته الجديدة، فسوف تكتفى الكنيسة القبطية بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة
 
واعتذرت الكنيسة عن استقبال المهنئين صباح يوم العيد.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

اسقف اوتاوا

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