اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 10:34 ص
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أسعار العملات اليوم الأحد 2-1-2022 ببداية العام الجديد

الأحد، 02 يناير 2022 10:34 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 2-1-2022 ببداية العام الجديد عملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 2-1-2022، أمام الجنيه المصرى بأول يوم عمل بالبنوك خلال العام الجديد 2022، حيث ثبت سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل استقرارا عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.06 جنيه للشراء، 21.32 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 21.04 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وسجل 17.67 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 17.67 للشراء، 17.87 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.06 جنيه للشراء، 21.32 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 21.04 جنيه للشراء، 21.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 49.23 جنيه للشراء، و 52.05 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلا 49.25 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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