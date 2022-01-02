أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه
- الكوسة بـ 11.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ11 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- فاصوليا بـ10 جنيهات .
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
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