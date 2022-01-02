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فى 2021..

أسامة ربيع: قناة السويس تستحوذ على 15.7% من إجمالى تجارة الحبوب المنقولة بحرا

الأحد، 02 يناير 2022 11:38 ص
أسامة ربيع: قناة السويس تستحوذ على 15.7% من إجمالى تجارة الحبوب المنقولة بحرا قناه السويس
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن التقارير الملاحية خلال العام الميلادي 2021 رصدت استحواذ قناة السويس على حوالى 15.7% من إجمالي تجارة الحبوب المنقولة بحراً عالمياً بإجمالي كمية بضائع 83.5 مليون طن.

وتابع "ربيع" في بيان له اليوم، أن التقارير الملاحية خلال العام الميلادي 2021 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بعام 2020، حيث ارتفعت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المُسال بنسبة  36.6% من 686 سفينة عام 2020 إلى 937 سفينة عام 2021، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 10.1% ليصل إجمالي عددها 5186 سفينة حاويات مقابل 4710 سفينة خلال عام 2020، فيما بلغت نسبة زيادة أعداد سفن الصب 15.3% بواقع 5893 سفينة مقابل عبور 5113 سفينة  خلال عام 2020 وهى الزيادة التي انعكست على تحقيق طفرة بالمؤشرات العامة لسفن الصب العابرة كأعلى معدل تسجله في تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد حيث تخطت إيرادتها حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخ القناة.

وكان أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان له اليوم، أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال العام الميلادي 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.

 


قناة السويس

أسامة ربيع

هيئة قناة السويس

إيرادات قناة السويس

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