أب يستغيث لإزالة وحمات من جسم ابنه بالبحيرة.. ووكيل الصحة يرد

كتبت: شيماء حمدى- البحيرة - فريق المحافظات

أرسل القارئ والد الطفل إبراهيم محمد، من قرية العيون مركز ايتاي البارود محافظة البحيرة، يبلغ من العمر 13 سنة، مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع " لإزالة وحمات في أماكن متفرقة من جسم الطفل قائلا:" منذ ولادته يعاني من وجود لون اسود شكل الوحمة السوداء به شعر في كامل ذراعه حتى كتفه وفي أماكن متفرقة من الجسم ، وبعد عناء طويل مع أساتذة الطب في هذا المجال أجمعوا جميعا أنه يحتاج إلى عمليات جراحيه لإزالة هذا اللون، مضيفا وأخبرنا الأطباء ان الطريقة الصحيحة للعملية هي البالون ، و تتكون من 3 مراحل ، ورغم ذلك تم إزالة 10% من المناطق المصابة ، و اصبحت الحالة النفسية للطفل غير مستقرة بسبب كثرة العمليات الجراحية، وقام الطفل بإجراء 4 عمليات جراحية أخري متتالية لترقيع جسم الطفل لكن دون فائدة".

من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه بخصوص مناشدة أحد القراء بمركز ايتاى البارود لعلاج نجله المصاب بمرض جلدى أنه فى انتظار الحالة الطبية للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالطفل المصاب، مضيفا أنه جارى التنسيق مع هيئة التأمين الصحى لعلاج هذه الحالة المرضية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة انه بخصوص مناشدة أحد القراء بمركز ايتاى البارود لعلاج نجله المصاب بمرض جلدى أنه فى انتظار الحالة الطبية للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالطفل المصاب .

مضيفا أنه جارى التنسيق مع هيئة التأمين الصحى لعلاج هذه الحالة المرضية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .