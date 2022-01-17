1.5 تريليون دولار.. أوكسفام: الوباء ضاعف ثروات أغنى 10 رجال فى العالم

كتبت رباب فتحى

كشف تقرير لمنظمة "أوكسفام" أن أغنى 10 رجال في العالم شهدوا مضاعفة ثروتهم العالمية لتصل إلى 1.5 تريليون دولار منذ بداية الوباء العالمي بعد ارتفاع أسعار الأسهم والممتلكات مما أدى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



قائمة الاغنياء

وحثت المنظمة الحكومات على فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة بنسبة 99 ٪ على المكاسب المفاجئة لوباء كورونا ، وقالت المنظمة الخيرية إن أرقام البنك الدولي أظهرت أن 163 مليون شخص إضافي قد تم دفعهم إلى ما دون خط الفقر بينما كان الأثرياء يستفيدون من التحفيز الذي قدمته الحكومات حول العالم للتخفيف من تأثير الفيروس.

وتتوقع أوكسفام أنه بحلول عام 2030 ، سيعيش 3.3 مليار شخص على أقل من 5.50 دولار في اليوم.

وقالت المنظمة الخيرية إن دخول 99٪ من سكان العالم انخفض من مارس 2020 إلى أكتوبر 2021 ، عندما كان إيلون ماسك ، مؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا ، وأغنى تسعة أثرياء آخرين ، يزدادون ثراءً مجتمعين بمقدار 1.3 مليار دولار في اليوم. .

وفقًا للأرقام المأخوذة من قائمة المليارديرات في مجلة فوربس ، شهد ماسك زيادة قدرها 10 أضعاف لتصل إلى 294 مليار دولار في أول 20 شهرًا من الوباء ، مما جعله يتفوق على جيف بيزوس ، مؤسس أمازون ، ليصبح أغنى شخص في العالم.

وخلال فترة كانت فيها أسهم التكنولوجيا ترتفع في وول ستريت ، ارتفعت ثروة بيزوس الصافية بنسبة 67٪ لتصل إلى 203 مليار دولار ، وتضاعفت ثروة مارك زوكربيرج على فيسبوك لتصل إلى 118 مليار دولار ، في حين زادت ثروة مؤسس شركة مايكروسوفت ، بيل جيتس ، بنسبة 31٪ لتصل إلى 137 مليار دولار. .