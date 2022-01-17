اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية: تحول رقمى كامل بجميع الهيئات

الإثنين، 17 يناير 2022 12:38 ص
وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية: تحول رقمى كامل بجميع الهيئات الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب
الاسكندرية جاكلين منير

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اجتمعت مساء الأحد الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بمديرى الادارات والفروع، حيث تناول الاجتماع الاستماع من المديرين  إلى آخر المستجدات داخل الادارات وكذا الهيئات الشبابية والرياضية بالاسكندرية، كما أعلنت عن بدء مرحلة جديدة من التحول الرقمى الكامل  المديرية وكافه الهيئات الشبابية والرياضية. 
 
كما وجهت وكيل الوزارة، كافة فروع الشباب بالقيام بتنقيه العضويات وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لكل مركز شباب، تتضمن عدد الاتحادات الرياضية المشارك بها وبيانات كاملة للعضوية وبيانات أعضاء مجلس الادارة والمساحات ،وكافة البيانات الموجودة داخل المركز على أن يتم تحديث تلك القاعده بشكل دورى من خلال مركز المعلومات .
 
في سياق متصل شددت على  بذل كل الجهد لتنفيذ مبادرة إسكندرية بتبدع ،التى أطلقتها المديرية من منطلق إحساس مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بالمسئولية تجاه المجتمع السكندرى.
 
 
 
 
 

الاسكندرية

الشباب و الرياضة

الرقمنة

التحول الرقمى

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