وفد من الجامعة العربية يتوجه إلى الجزائر للتحضير للقمة العربية المقبلة

وقال السفير حسام زكي فى تصريح قبيل مغادرته القاهرة، إن الوفد سيقوم أيضا بالوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات.

وأضاف زكى أن الوفد يضم ممثلى مختلف الإدارات المعنية فى الأمانة العامة للتحضير والتنسيق والتشاور مع اللجنة الجزائرية المكلفة بالإشراف على تحضيرات القمة العربية .