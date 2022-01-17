وزير الزراعة يبحث مع قيادات الوزارة جهود تنمية الثروة الحيوانية

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبحث معهم كيفية النهوض بالثروة الحيوانية .

أكد القصير خلال الإجتماع أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأهميته في توفير البروتين والأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى العديد من المبادرات التمويلية التي تنفذها الدولة حاليا في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة المشتغلين بها انطلاقا من مبادرة حياة كريمة

أكد القصير أيضا على ضرورة الاهتمام بتحسين السلالات وتشجيع المزارعين والمربين على ثقافة التلقيح الاصطناعي لتحقيق مردود اقتصادي عليهم من خلال زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان، وتناول اللقاء كذلك آخر مستجدات مشروع البتلو حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه حتى الآن أكثر من 39 ألف مستفيد لتربية وتسمين حوالي 435 ألف رأس ماشية بإجمالي 6.5 مليار جنيه بتمويل ميسر 5% .

وشدد وزير الزراعة على تسهيل إجراءات تراخيص الأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال تطوير مراكز تجميع الألبان بهدف توفير منتجات ألبان صحية وآمنه حيث بلغ عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن 160 مركز من المرحلة البالغ عددها 205 مراكز بإجمالي تمويل 347 مليون جنيه بالقروض الميسرة 5% .

أكد القصير أيضا على التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الزراعية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تسهيلا على المواطنين، ووجه كذلك بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي لتسهيل إجراءات صرف قروض المستفيدين من مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.