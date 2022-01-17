وزير إندونيسى يعلن "نوسانتارا" عاصمة وطنية جديدة

جاكرتا (أ ش أ)

قال وزير التخطيط التنموى الوطنى الإندونيسى سوهارسو مونوارفا، اليوم الاثنين، إن العاصمة الجديدة المزمع إقامتها فى شرق كاليمانتان سيُطلق عليها اسم "نوسانتارا".

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن مونوارفا قوله، خلال اجتماع مع لجنة خاصة لإنشاء العاصمة الجديدة، إن اسم نوسانتارا، الذي يعني أرخبيلًا باللغة الإندونيسية، تم بتوجيه وأوامر مباشرة من قبل الرئيس.

وأضاف أن السبب في هذا الاختيار هو أن نوسانتارا معروفة منذ زمن بعيد، وتعتبر رمزًا عالميًا وبسيطًا لأندونيسيا، ويتفق عليه الجميع.

وقال بعض أعضاء الاجتماع إن اسم نوسانتارا قد يكون مربكًا لأنه كلمة تستخدم لوصف الدولة، وكان هناك اقتراحات بالإشارة إلى العاصمة الجديدة باسم إدارة نوسانتارا الخاصة لتجنب الالتباس.

وكشف الوزير عن أنهم استشاروا لغويين ومؤرخين، وقدموا حوالي 80 اسمًا مقترحًا إلى الرئيس، بما يشمل (نيجارا جايا) الذي يعني (بلد مجيد)، و (نوسانتارا جايا) الذي يعني أرخبيل مجيد، و(نوسا كاريا) الذي يعني (إقامة وطن).

ولم يتقرر بعد ما إذا كانت العاصمة الجديدة ستكون مقاطعة أم مدينة، إلا أن الاجتماع خلص إلى إنه ينبغي أن تكون معادلة لمستوى المقاطعة.