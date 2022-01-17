وزيرة التجارة: حريصون على التعاون مع كافة منظمات الأعمال الإقليمية والعالمية

كتب إسلام سعيد

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وفد غرفة التجارة العربية الأمريكية برئاسة نائل الكباريتي رئيس الجانب العربي للغرفة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والغرفة في الترويج للصادرات المصرية بالأسواق الأمريكية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصري.

وحضر اللقاء الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية والدكتورة سارة الجزار المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف العربية / فواز المضف مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية للغرفة العربية الأمريكية.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع منظمات الأعمال الإقليمية والدولية والاستفادة من امكاناتها الكبيرة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، مشيرةً إلى الدور الهام للغرفة التجارية العربية الأمريكية في دعم حركة التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأشارت جامع إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للغرفة والتي تعد احدى الكيانات المعترف بها رسمياً من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد العام للغرف العربية وهو ما يسهم في تمكن الغرفة من توفير خدمات كبيرة لمجتمعات الاعمال المصرية والعربية والامريكية وتفعيل دورها في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

ومن جانبه قال نائل الكباريتي الرئيس العربي لغرفة التجارة العربية الأمريكية إن الغرفة تقوم بدور محوري في تعزيز حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الولايات المتحدة الامريكية وكافة الدول العربية من خلال توفير المعلومات والتشبيك بين دوائر الأعمال العربية والأمريكية وتوفير الخدمات للشركات العربية المتعاملة مع السوق الأمريكي بالإضافة إلى التصديق على المعاملات الاقتصادية وتشريع الوثائق بين الجانبين، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على تشجيع الاستثمارات الأمريكية بالمنطقة العربية وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط.