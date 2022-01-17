هل تبحث عن مقويات المناعة؟.. جرب 7 أطعمة سوبر فوود

كتبت - ميرفت رشاد

فى فصل الشتاء تتزايد الإصابة بالأنفلونزا والبرد، فمن المعروف أن الشتاء يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات الصحية مثل التهاب المفاصل ومشاكل الجلد، ويمكن أن يبطئ أيضًا عملية التمثيل الغذائي، لكن هذا الموسم يشتهر بتزايد الإصابات الفيروسية، هناك طرق للتغلب على العدوى الموسمية من خلال تعزيز المناعة، ينصح خبراء التغذية بزيادة تناولنا للأغذية الخارقة التي تزودنا بالعناصر الغذائية الحيوية ، بما في ذلك الفيتامينات المقاومة للعدوى، ولكن ما هي هذه الأطعمة الخارقة التي يجب أن نتناولها ، خاصة خلال فصل الشتاء؟ فيما يلي قائمة بهذه الأطعمة، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

1. الثوم

يمكن أن يمنع تناول الثوم بانتظام الضرر المعرفي، ويقوي المناعة ويساعد في منع أنواع مختلفة من السرطانات، يحمل مركب يسمى alliin وهو المسؤول عن طعمه ورائحته المميزة، هذا المركب مفيد بشكل خاص في مكافحة البرد والانفلونزا.

2. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مؤكسدة ومضادة للالتهابات، يساعد في إزالة التهاب الحلق خلال فصل الشتاء وقد ثبت أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعد على الهضم والغثيان.

3. السبانخ

تتوافر السبانخ في الغالب في الشتاء ، وهي مصدر كبير للمغنيسيوم الضروري لعملية التمثيل الغذائي والحفاظ على وظائف العضلات والأعصاب، هذا النبات المغذيالأخضر يعتني أيضًا بصحة القلب، وهو غني بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

4. ثمار الحمضيات

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والكيوي غنية بفيتامين C الضروري لتقوية جهاز المناعة، يساعد فيتامين سي أيضًا في تطوير خلايا الدم البيضاء لمقاومة العدوى الفيروسية عندما تجد مكانًا في أجسامنا، يوجد أيضًا في الجريب فروت واليوسفي والليمون الحامض.

5. الزبادي أو اللبن الرائب

إلى جانب تحسين المناعة ، فإنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، يمكنك تناوله سادة أو تحليته بالسكر والفواكه في المنزل، تجنب الزبادي المعالج أو المنكه المتاح في السوق، إنه غني بالفيتامينات والمعادن ويحمل أيضًا اللاكتوباسيلوس الذي يزيل العوامل المسببة للأمراض من الجسم.

6. العسل الخام

له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، يساعد العسل على تجنب التهابات الحلق والربو القصبي.

7. البابايا

البابايا غنية للغاية بفيتامين سي، تحتوي الفاكهة المتوفرة بسهولة أيضًا على إنزيم هضمي يسمى غراء يساعد في تقليل الالتهاب وتجديد خلايا الدم الحمراء.