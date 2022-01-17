اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 01:29 م
أكرم القصاص
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نيوزيلندا تطلق حملة لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد كورونا

الإثنين، 17 يناير 2022 12:33 م
نيوزيلندا تطلق حملة لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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بدأت نيوزيلندا اليوم الاثنين حملة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد فيروس كوفيد-19. وتم تسليم أكثر من 120 ألف جرعة من لقاح فايزر للأطفال وأعلن عن توافرها في 500 موقع في جميع أنحاء نيوزيلندا.


وبعد بدء حملة التطعيم بساعات قليلة، كان أكثر من 3 آلاف و200 طفل قد توجهوا إلى مراكز التطعيم والأطباء العامين والصيدليات للحصول على اللقاح، بحسب صحيفة نيوزيلاند هيرالد النيوزيلندية.

وقال الدكتور أنتوني جوردان، مدير برنامج التطعيم ضد كوفيد -19 في مدينة أوكلاند، إن المجتمعات في المدينة مستعدة جيدا، مشيرا إلى أن التطعيم هو السبيل للمساعدة في حماية الأطفال قبل عودتهم إلى المدرسة.


ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن اليوم الأول من بدء حملة تطعيم الأطفال قد شابته مشاكل مرورية هائلة وظل الأطفال ينتظرون في السيارات لمدة وصلت إلى ساعة قبل تلقي اللقاح.


وقدم كبار مسؤولي الصحة في أوكلاند اعتذارهم لأي شخص علق في صفوف الانتظار بمراكز التطعيم هذا الصباح، معربين عن ثقتهم في قدرتهم على خفض أوقات الانتظار إلى الحد الأدنى.

 


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