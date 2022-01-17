نيوزيلندا تطلق حملة لتطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما ضد كورونا



وبعد بدء حملة التطعيم بساعات قليلة، كان أكثر من 3 آلاف و200 طفل قد توجهوا إلى مراكز التطعيم والأطباء العامين والصيدليات للحصول على اللقاح، بحسب صحيفة نيوزيلاند هيرالد النيوزيلندية.

وقال الدكتور أنتوني جوردان، مدير برنامج التطعيم ضد كوفيد -19 في مدينة أوكلاند، إن المجتمعات في المدينة مستعدة جيدا، مشيرا إلى أن التطعيم هو السبيل للمساعدة في حماية الأطفال قبل عودتهم إلى المدرسة.



ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن اليوم الأول من بدء حملة تطعيم الأطفال قد شابته مشاكل مرورية هائلة وظل الأطفال ينتظرون في السيارات لمدة وصلت إلى ساعة قبل تلقي اللقاح.



وقدم كبار مسؤولي الصحة في أوكلاند اعتذارهم لأي شخص علق في صفوف الانتظار بمراكز التطعيم هذا الصباح، معربين عن ثقتهم في قدرتهم على خفض أوقات الانتظار إلى الحد الأدنى.