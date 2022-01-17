اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

نبيه برى: العودة لمجلس الوزراء جاء بعد تحميلنا مسئولية ارتفاع سعر الدولار

الإثنين، 17 يناير 2022 11:21 ص
نبيه برى: العودة لمجلس الوزراء جاء بعد تحميلنا مسئولية ارتفاع سعر الدولار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل أن قرار عودة وزراء الحركة إلى مجلس الوزراء، جاءت بعد تحميل الحركة مسؤولية ارتفاع سعر ‏الدولار وتدهور الأوضاع واتهامها من أكثر من جهة بأن الحق يقع عليها جراء ما وصلت إليه ‏الأمور‎ .

وأضاف بري في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية اليوم الاثنين، أن موقف الحركة ثابت من ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، موضحا أن البيان المشترك بين حركة أمل وحزب الله ،والخاص بالعودة لجلسات مجلس الوزراء ركز في مقدمته على مسألة التحقيق في الانفجار.

وشدد بري على أن ‏المخرج من أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء جاء محليا من عند الثنائي، وكانت حركة أمل وحزب الله قد أعلنا مساء أمس الأول العودة لجلسات مجلس الوزراء بعد تعطيل استمر منذ 12 أكتوبر الماضي بسبب إصرار وزراء الثنائي الشيعي ،على عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري وإقصاء قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار.

 


نبيه برى

لبنان

الدولار

اسعار البنزين

مجلس الوزراء اللبنانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة