مياه المنوفية: حصر لمنازل أهالى عزبة التفتيش بأشمون لتوصيل خدمة المياه لهم

توجه اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية يرافقه أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس مدينه أشمون والمهندس أحمد الباجورى مستشار رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد الشيخ رئيس فرع الشركة بأشمون، إلى عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز أشمون لإعداد حصر شامل لمنازل أهالى الضحايا والمصابين لتوصيل خدمة المياه لهم على نفقة المحافظة.

وأوضح نجيب، بأنه سيتم على الفور توصيل خدمة مياه الشرب لأهالى الضحايا والمصابين وكذلك توصيل المياه للمنازل المحرومة من خدمة المياه تنفيذًا لتعليمات معالى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

حيث قد وجه محافظ المنوفية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد حصر شامل لمنازل أهالى الضحايا والمصابين لتوصيل خدمة المياه لهم على نفقة المحافظة، مؤكداً بأن رئيس الجمهورية قد أولى الحادث أهمية قصوى.

وقدم رئيس شركة المياه خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعياً المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.