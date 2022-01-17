مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية تاباسكو المكسيكية

وكالات

قتل ستة أشخاص بعد أن فتح مسلحون النار في حانة بجنوب المكسيك. وقتل أربعة أشخاص على الفور بعد الهجوم الذى وقع بالقرب من بلدة كومالكولكو فى ولاية تاباسكو، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل هيرالدو دي تاباسكو" الأحد.

وتوفي شخصان آخران متأثرين بجراحهما في المستشفى بعد ذلك بوقت قصير.

وذكر تقرير لموقع تاباسكو هوي الإخبارى أن الهجوم قد يكون جزءا من نزاع إقليمى بين عصابات متناحرة.

وعلى الصعيد الوطني، تسجل المكسيك حاليا نحو 100 جريمة قتل يوميا. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر أكثر من 95 ألف شخص في عداد المفقودين.

ويعود الكثير من أعمال العنف إلى العصابات الضالعة في الاتجار بالمخدرات والابتزاز وسرقة البنزين.

ويرتبط العديد منهم بالسياسة وقوات الأمن، ومعظم الجرائم لا يتم حل ألغازها أبدا.