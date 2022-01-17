اليوم السابع
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مشتريات محلية تصعد بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

الإثنين، 17 يناير 2022 12:33 م
مشتريات محلية تصعد بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2062 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14025 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4666 نقطة.
 
وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 4626 نقطة.

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