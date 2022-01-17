محافظ القليوبية يتابع العمل بالمشروعات وحملة لرفع تراكمات القمامة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الكشط لطبقة الأسفلت القديمة بشارع الخدمة الاجتماعية تمهيدا للبدء فى رصفه، وكذلك أعمال طبقة السن بشارع الأمل بمدينة بنها بطول 1 كم بتكلفة 6 مليون جنيه والذي يشرف على تنفيذه مديرية الطرق بالقليوبية، مشددا على الشركة المنفذة بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

وتابع الهجان، الجولة بتفقد فروع مشروعك بحي غرب شبرا الخيمة وحى شرق شبرا الخيمة والخصوص لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الأداء ومنح القروض الميسرة للمشروعات المختلفة بهدف تشغيل الشباب والحد من البطالة، كما استمع المحافظ إلى العاملين وحثهم على سرعة إنجاز عدد أكبر من مشروعات الشباب للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، كما وجه بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مؤكدا علي ضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

وأشار المحافظ، إلي أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 631 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل 3756 مشروعاً استثماريا متنوعاً ( تجاري - صناعي - زراعي - خدمي ) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير العديد من فرص العمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة. واستكمل الهجان، الجولة بتفقد أعمال رصف محور الخصوص والذي يتم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كيلو بدءا من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، ويتم إنشاء المحور بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصار، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع بالمواصفات القياسية المطلوبة، لأهمية هذا الشارع وحيويته بالمدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، موجها رئيس المدينة بتذليل العقبات والتواجد ميدانيا بشكل مستمر للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له.

كما تفقد المحافظ أيضا محور الفريق العصار وكورنيش ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة وشوارع مدينة الخصوص وشدد المحافظ على أعمال النظافة، وشدد على ضرورة الاستمرار في رفع التراكمات أولا بأول، سواء من الشوارع أو من المحطات الوسيطة بالقطاوي والخصوص وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات وإلزام المواطنين بالاشتراك مع متعهدي جمع القمامة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين.

واختتم الهجان، الجولة بمتابعة الحملة المكبرة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في مدينة الخانكة منذ الأسبوع الماضي، لرفع التراكمات والتي أسفرت حتى الآن عن رفع 60 ألف طن من التراكمات.

جاءت الجولة بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والعميد عبد التواب يوسف رئيس مدينة الخصوص، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالقليوبية.