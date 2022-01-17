مجلس الشيوخ يوافق على حظر تشغيل الطفل قبل بلوغ 15 عاما بقانون العمل الجديد

كتبت - نور على

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "58" من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تحظر تشعيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما مع جواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما.

بالإضافة إلى الزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون السادسة عشر أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، ونصت المادة 58 كما اقرها المجلس على "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.