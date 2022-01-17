كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم وزير خارجية اليابان بملكية اليابان لجزر "دوكدو"

وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، "اليابان بوقف المزاعم التي لا تجدي بملكية جزر دوكدو الكورية"، مشددة على "أنها أراض كورية جنوبية تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقوانين الدولية " .

وكان وزير الخارجية الياباني قد قال في خطاب أدلى به في الجلسة الدورية للبرلمان الياباني، إن جزر "داكيشيما" (جزر دوكدو باللغة اليابانية) هي أراض يابانية، وفقا للحقائق التاريخية والقوانين الدولية، وستواجه الوزارة هذه القضية انطلاقا من موقفها الأساسي " .

يشار إلى أن كوريا الجنوبية تسيطر حاليًّا على الجزر، الواقعة في أقصى شرق البلاد، حيث ترابط فيها قوة صغيرة من الشرطة، منذ خروج اليابان منها بعد وجود فيها استمر بين عامي 1910 و1945.