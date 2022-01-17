اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 01:28 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم وزير خارجية اليابان بملكية اليابان لجزر "دوكدو"

الإثنين، 17 يناير 2022 12:04 م
كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم وزير خارجية اليابان بملكية اليابان لجزر "دوكدو" جزر دوكدو - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن احتجاجها على "مزاعم" وزير الخارجية الياباني ، هاياشي يوسيماسا، بملكية اليابان لجزر"دوكدو".

وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، "اليابان بوقف المزاعم التي لا تجدي بملكية جزر دوكدو الكورية"، مشددة على "أنها أراض كورية جنوبية تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقوانين الدولية " .

وكان وزير الخارجية الياباني قد قال في خطاب أدلى به في الجلسة الدورية للبرلمان الياباني، إن جزر "داكيشيما" (جزر دوكدو باللغة اليابانية) هي أراض يابانية، وفقا للحقائق التاريخية والقوانين الدولية، وستواجه الوزارة هذه القضية انطلاقا من موقفها الأساسي " .

يشار إلى أن كوريا الجنوبية تسيطر حاليًّا على الجزر، الواقعة في أقصى شرق البلاد، حيث ترابط فيها قوة صغيرة من الشرطة، منذ خروج اليابان منها بعد وجود فيها استمر بين عامي 1910 و1945.

 


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