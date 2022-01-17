اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 10:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

كواليس تنازل ابنة عصام الحضري عن محضر فرد الأمن.. لايف

الإثنين، 17 يناير 2022 10:06 ص
كواليس تنازل ابنة عصام الحضري عن محضر فرد الأمن.. لايف شدوى الحضرى- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بثا مباشرا حول ما أعلنه محامي عصام الحضري عن تنازل موكله عن محضر فرد الأمن بالشيخ زايد، حيث أكد المحامى أشرف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عصام الحضرى مدرب حراس منتخب مصر الأول، كلفه وأسرته باتخاذ إجراءات التنازل والتصالح للشاب حارس الأمن، فيما يخص إتلاف سيارة ابنته شدوى عصام الحضرى صباح اليوم الإثنين.
 
 
وفى وقت سابق، جدد قاضى المعارضات بمحكمة بمدينة 6 أكتوبر، حبس فرد أمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، وأخرين بمدينة الشيخ زايد 15 يومًا أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكان أشرف عبدالعزيز محامي عصام الحضري مدرس حراس منتخب مصر لكرة القدم، وأسرته، أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عاري تماماً من الصحة.
 
وأكد عبد العزيز أن شدوى عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.

شدوى الحضرى

ابنة عصام الحضري

اخبار الحوادث

عصام الحضرى

مشاجرة ابنة عصام الحضري

أخبار المحاكم

إتلاف سيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة