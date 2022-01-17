كل ما تريد معرفته عن مرض الاعتلال العصبى السكرى وطرق علاجه

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن أن يتسبب داء السكري على مدى فترة طويلة في تلف الأعصاب، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف أجزاء كثيرة من الجسم ، مثل القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والقدمين، ويتسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم الناتج عن مرض السكري في مشكلتين يمكن أن تؤذي قدميك وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

س: ما هي أسباب مرض الاعتلال العصبى السكرى؟

تختلف الأسباب باختلاف أنواع اعتلال الأعصاب السكري، من المحتمل أن يكون تلف الأعصاب ناتجًا عن مجموعة من العوامل: عوامل التمثيل الغذائي ، مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم ، وطول مدة الإصابة بالسكري ، وانخفاض مستويات الأنسولين ، ومستويات غير طبيعية من الدهون في الدم

عوامل وعائية عصبية ، تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأعصاب

عوامل المناعة الذاتية التي تسبب التهاب الأعصاب

الصفات الموروثة التي تزيد من القابلية للإصابة بأمراض الأعصاب

عوامل نمط الحياة مثل التدخين



س: ما هي أعراض الاعتلال العصبى السكرى؟



اعتلال الأعصاب السكري: يحدث هزال في عضلات الساقين واليدين ، تعتمد الأعراض على نوع الاعتلال العصبي والأعصاب المصابة، بعض الناس ليس لديهم أعراض على الإطلاق، بالنسبة للآخرين ، غالبًا ما يكون التنميل أو الوخز أو الألم في القدمين هو العلامة الأولى، قد يعاني الشخص من الألم والخدر. غالبًا ما تكون الأعراض طفيفة في البداية ، وبما أن معظم تلف الأعصاب يحدث على مدى عدة سنوات ، فقد تمر الحالات الخفيفة دون أن يلاحظها أحد لفترة طويلة.

قد تشمل الأعراض:

خدر وتنميل ، وخز ، أو ألم في أصابع القدم ، والقدم ، والساقين ، واليدين ، والذراعين ، والأصابع.

هزال في عضلات القدمين أو اليدين

عسر الهضم والغثيان والقيء

الإسهال أو الإمساك

دوار أو إغماء بسبب إنخفاض ضغط الدم عند الوقوف

مشاكل التبول

س: كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص الاعتلال العصبي على أساس الأعراض والفحص البدني، أثناء الفحص ، قد يفحص الطبيب ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، وقوة العضلات ، وردود الفعل ، والحساسية للوضع ، والاهتزاز ، ودرجة الحرارة ، أو لمسة خفيفة، قد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات أخرى للمساعدة في تحديد نوع ومدى تلف الأعصاب.

س: ما هو العلاج؟

تتمثل الخطوة الأولى في جعل مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق الطبيعي لمنع المزيد من تلف الأعصاب، هناك حاجة إلى مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم وتخطيط الوجبات والتمارين الرياضية والعقاقير الفموية أو حقن الأنسولين للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، على الرغم من أن الأعراض قد تزداد سوءًا عند السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم لأول مرة ، إلا أن الحفاظ على مستويات جلوكوز الدم المنخفضة بمرور الوقت يساعد في تقليل أعراض الاعتلال العصبي.

العناية بالقدم

يحتاج الأشخاص المصابون باعتلال الأعصاب إلى رعاية أقدامهم بشكل خاص ، أعصاب القدم هي الأطول في الجسم والأكثر تأثرًا بالاعتلال العصبي، يعني فقدان الإحساس في القدمين أن القروح أو الإصابات قد لا تُلاحظ وقد تتقرح أو تلتهب، تزيد مشاكل الدورة الدموية أيضًا من خطر الإصابة بقرح القدم.