اليوم السابع
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كامالا هاريس: ما حدث فى تكساس يفرض على أمريكا محاربة التطرف والكراهية

الإثنين، 17 يناير 2022 12:41 م
كامالا هاريس: ما حدث فى تكساس يفرض على أمريكا محاربة التطرف والكراهية نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
أ ش أ

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قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الاثنين، إن ما حدث من احتجاز رهائن في الكنيس اليهودي في ولاية تكساس يفرض علينا "محاربة التطرف والكراهية ومعاداة السامية".

وقالت هاريس، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن من حق كل فرد ممارسة طقوسه الدينية والصلاة الخاصة بعقيدته الدينية ، والعمل والدراسة، وأنا سعيدة لعودة الرهائن الأربعة إلى منازلهم آمنين. 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد أمس بدور رجال الأمن في الإفراج عن الرهائن في الكنيس اليهودي في ولاية تكساس، متعهدا بالتصدي للتطرف ومعاداة السامية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن قائد الشرطة في كلوفيل في تكساس أعلن مقتل الرجل الذي احتجز أربعة أشخاص كرهائن في كنيس يهودي، بعدما أطلق الأمن سراح جميع الرهائن دون أن يمسسهم أذي.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق اليوم أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مستجدات عملية الاحتجاز بكنيس في تكساس.

 


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امريكا

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