فور عودته لأوكرانيا.. الرئيس السابق يتسلم مذكرة استدعاء للمحكمة.. فيديو

وكالات الأنباء

سلم موظفو مكتب التحقيق الحكومى بأوكرانيا، الرئيس السابق بيترو بوروشينكو مذكرة استدعاء إلى المحكمة لكى يتم فيها تحديد تدابير تقييده، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

يشار إلى أن العدالة الأوكرانية، تلاحق بوروشينكو على خلفية القضية الجنائية خيانة الدولة، وهو يعتبر "محتجزا" وفقا للوثائق القضائية.

ووصل بوروشينكو إلى مطار كييف قادما من وارسو، واضطر للوقوف فترة من الزمن عند نقطة الهجرة والجوازات بعد أن تأخر عناصر حرس الحدود في التحقق من جواز سفره. وخلال ذلك اقترب منه المحقق وتلا أمر الاستدعاء للمحكمة، وقال: "أنتم قيد الاحتجاز". بعد ذلك استلم بوروشينكو جواز السفر ودخل صالة القادمين.

وفي المطار، استقبله عدة آلاف من الأنصار وهتفوا باسمه. ووفقا له تجمع حوالي 15 ألف مواطن لاستقباله، ويرى بوروشينكو أن السلطات لم تعتقله لأنها خافت من هذا الدعم الهائل.