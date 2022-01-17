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فرنسا تفرض اللقاح على جميع الرياضيين الأجانب للمشاركة فى البطولات داخل أراضيها

الإثنين، 17 يناير 2022 02:48 م
فرنسا تفرض اللقاح على جميع الرياضيين الأجانب للمشاركة فى البطولات داخل أراضيها لقاح كورونا
كتب : أحمد علوى

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 أعلنت السلطات الفرنسية انه سيتحتم على جميع اللاعبين الآتين من الخارج للمشاركة في بطولات في فرنسا أن يكونوا ملقحين ضد فيروس كورونا، وفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية.

وغداة ترحيل المصنف أول عالميًا في كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا، أوضحت الحكومة الفرنسية أن إلزامية اللقاح لن تنطبق فقط على الرياضيين الهواة والمحترفين المقيمين في فرنسا، ولكن أيضًا على الرياضيين الأجانب الذين يأتون للمشاركة في المسابقات.

يوضح هذا الموقف التصريحات التي أدلت بها وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو الأسبوع الماضي، بعدما ألمحت إلى أن الفقاعة الصحية السارية خلال بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، ستسمح باستقبال الرياضيين غير الملقحين من الخارج، على غرار ديوكوفيتش.

وكانت مارسينيانو قالت خلال حديث مع "فرانس أنفو" في السابع من الشهر الحالي إن أي رياضي "غير ملقح (...) سيكون قادرًا على المشاركة لأن البروتوكولات والفقاعة الصحية لهذه البطولات المهمة، تسمح له بذلك".

في الوقت الحالي، فإن تلقي اللقاح ليس إلزاميًا لدخول أي شخص الأراضي الفرنسية، لكن سينطبق على كل من يدخل للمشاركة في مناسبة مفتوحة أمام الجماهير.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب، جيل موروتون، قال مساء الأحد إنهم "يعملون بالتعاون مع السلطات العامة التي ستحدد القواعد المتعلقة باستقبال الرياضيين الأجانب غير الملقحين لبطولتنا في الوقت المناسب"، علمًا أن رولان غاروس ستقام بين 22مايو والخامس من يونيو.

 

 


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