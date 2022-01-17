اليوم السابع
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فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة ابنة الحضرى يستأنف على تجديد حبسه

الإثنين، 17 يناير 2022 12:53 م
فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة ابنة الحضرى يستأنف على تجديد حبسه شدوى الحضرى- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استأنف دفاع فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، بمدينة الشيخ زايد، على قرار تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وكان أشرف عبد العزيز محامي عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم وأسرته، أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة.
 
وأكد عبد العزيز أن شدوي عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.
 
 
 

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