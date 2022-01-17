فتح فروع بنك ناصر الاجتماعى ظهر اليوم لاستمرار تأدية الخدمات للعملاء

كتب مدحت وهبة

يفتح بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك اليوم الجمعة فروعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا ويوم السبت 15 يناير ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا وأن تأدية خدمة الصرف سيكون من خلال الفروع فقط مع استمرار توقف نظام الصراف الآلي وسوف يتم الإعلان عن موعد عودة عمل كافة خدمات البنك فور الانتهاء من التحديثات .