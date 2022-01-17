اليوم السابع
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فتح فروع بنك ناصر الاجتماعى ظهر اليوم لاستمرار تأدية الخدمات للعملاء

الإثنين، 17 يناير 2022 02:00 ص
فتح فروع بنك ناصر الاجتماعى ظهر اليوم لاستمرار تأدية الخدمات للعملاء بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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يفتح بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك  اليوم الجمعة  فروعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا ويوم السبت 15 يناير ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا وأن تأدية خدمة الصرف سيكون من خلال الفروع فقط مع استمرار توقف نظام  الصراف الآلي وسوف يتم الإعلان عن موعد عودة عمل كافة خدمات البنك فور الانتهاء من التحديثات .
 
 
وكان محمد عشماوى نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ قد اكد انه  تم تشكيل لجنة متابعة  علي أعلي مستوي لمتابعة انتظام العمل بالفروع وتقديم الخدمات للعملاء علي أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات والنفقة للعملاء بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت وتتقدم ادارة البنك بالشكر للعملاء الكرام علي حسن مراعاة وتقدير الموقف
 
 

بنك ناصر

عمل بنك ناصر الجمعة

عمل بنك ناصر

شروط المعاشات

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