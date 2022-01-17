فايزر: كورونا مستمر لسنوات.. وعمليات الإغلاق تنتهى بعد الموجة الحالية

كتب سمير حسنى

توقعت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الدواء المنتجة للقاح "فايزر - بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، استمرار الفيروس لسنوات، لكن عادت وأكدت أن عمليات الإغلاق ستنتهي بعد الموجة الحالية، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

ومؤخرا أعلنت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الدواء أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة اليابانية للموافقة على طرح حبوب كوفيد-19 كعلاج للفيروس، وفى حالة الموافقة عليها، ستجعلها ثاني دواء يؤخذ عن طريق الفم لحالات فيروس كورونا الخفيفة في اليابان.

وأفادت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية بأن الدواء الجديد، المسمى بـ باكسلوفيد، وهو مزيج من عقارين مضادين للفيروسات nirmatrelvir و ritonavir، يأتي في وقت تكافح فيه اليابان الموجة السادسة لحالات كوفيد-19 وسط انتشار متغير أوميكرون، حيث تدرس اليابان الموافقة على شراء ما يكفي من هذا العقار لنحو لمليوني شخص.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في وقت سابق من الأسبوع المنصرم إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع الذراع اليابانية لشركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر إنك" بشأن شراء الدواء بحلول نهاية يناير، بهدف الموافقة عليه في فبراير.