اليوم السابع
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عصام الحضرى يكلف محاميه بالتصالح مع فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة ابنته شدوى

الإثنين، 17 يناير 2022 06:39 ص
عصام الحضرى يكلف محاميه بالتصالح مع فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة ابنته شدوى عصام الحضرى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد جعفرى

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أكد المحامى أشرف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عصام الحضرى مدرب حراس منتخب مصر الأول، كلفه وأسرته باتخاذ إجراءات التنازل والتصالح للشاب حارس الأمن، فيما يخص إتلاف سيارة ابنته شدوى عصام الحضرى صباح اليوم الاثنين.

وكان قد جدد قاضى المعارضات بمحكمة بمدينة 6 أكتوبر، حبس فرد أمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، وأخرين بمدينة الشيخ زايد 15 يومًا أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكان أشرف عبدالعزيز محامي عصام الحضري مدرس حراس منتخب مصر لكرة القدم، وأسرته أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عاري تماماً من الصحة.
 
وأكد عبد العزيز أن شدوى عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.
 

عصام الحضرى

شدوى الحضرى

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ضرب ابنة عصام الحضرى

عصام الحضري

ابنة عصام الحضري

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