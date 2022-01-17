طقس البحر الأحمر الآن.. شمس ساطعة وسماء صافية وهدوء فى حالة البحر.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، صباح اليوم، لايف حديد من أحد شواطئ مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس بالبحر الأحمر اليوم والتي شهدت طقس معتدل علي اغلب الأنحاء.

وشهد طقس اليوم بالبحر الأحمر شمس مشرقة وساطعة وسماء صافية، وكذلك حالة من الهدوء في حركة البحر الأحمر حيث شهدت الرحلات البحرية حالة من الرواج السياحي الي الجزر البحرية ورحلات الغوص والسنوركلنج الأجانب.

من جانب آخر شهد مطار الغردقة الدولي اليوم وصول أكثر من 50 رحلة طيران دولية من بينها اكثر من 10 رحلات روسية الجنسية، كذلك في مطار مرسي علم الدولي استقبل المطار اليوم 4 رحلات دولية مختلفة ضمن 54 رحلة طيران اسبوعية تصل للمطار .

وتشهد خلال تلك الأيام رحلات السفاري الجبلي بالبحر الأحمر حالة من الانتعاشه خاصة من الانخفاض الملحوظ لدرجة الحرارة والتي يفضلها السياح الاوربين وكذلك الروس.

وتشتهر مدينة الغردفة بحبل الدخان والقطار وادي ان دلفة من اشهر أماكن السفاري الجبلي بالغردقة، ومنطقة وادي الجمال وسرابيس بمرسي علم، والتي يفضلها هناك الايطاليون .