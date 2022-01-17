ضبط 277 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (173) قطعة سلاح نارى ، (227) قضية مخدرات وتنفيذ (62407) حكم قضائى متنوع

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") حال تواجده بالمنطقة سكنه .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- عدد 13 طلقة خرطوش).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بشركة لبيع هواتف المحمول كائنة بدائرة القسم).. بإكتشافه سرقة (عدد ١٥ هاتف محمول- عدد ١١ ساعة ذكية- عدد ٤ سماعات بلوتوث) من داخل الشركة محل عمله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر الباب".

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بمحافظة الإسماعيلية).. وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

و تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان "له معلومات جنائية") حال تواجده بالشقة محل سكنه .. وعثر وبحوزته على (كمية من مخدر الفودو وزنت 2,200 كيلو جرام- عدد 9 أمبول من المادة المستخدمة فى تصنيع مخدر الفودو – كمية من الأدوات المستخدمة فى تصنيع مخدر الفودو - مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الفودو المخدر والإتجار به والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى .

و تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).. لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين ، وإستخدامها فى الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بحوزته على (عدد 37 بطاقة تموينية)، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

و نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب.. وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات وقد تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلً منهما بعدم التعرض للآخر.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7511) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7461) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (50) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (708) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (181) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (888) أرجيلة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات.. بإستقبالها (تاجر أعلاف– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة المركز) "متوفى" إثر إصابته بجروح قطعية وكدمات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية أن وراء إرتكاب الواقعة (بائع أعلاف لدى المجنى عليه- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير مالى بشركة أدوية - مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 49 حكم حبس وغرامات فى قضايا "شيكات" بإجمالي حبس 143 سنة ، وكذا قضية "غرامات إقتصادية" بغرامة مالية مستحقة بلغت مائة ألف جنيه .

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع ملابس- كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان).. لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع كميات كبيرة من الملابس الجاهزة من خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على ( 18000 متر قماش فى مرحلة التجهيز- قرابة 3000 قطعة ملابس معدة للبيع وتحت التجهيز "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"- أدوات تصنيع).

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") .. بإدارة محل "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم ، وإستغلاله فى تصنيع وتعبئة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المحل المشار إليه وضبطه حال تواجده بصحبة آخران "أحدهما شقيقه" .. وعُثر بداخل المصنع على (كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل مختلفة الأنواع ، وكذا الأدوات المستخدمة فى تصنيعها- عدد 10,000 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة مجهزة للتعبئة - 10,000 آلاف ملصق) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة مليون جنيه بمواجهتهم إعترفوا بإدارتهم المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل والعقاقير الطبية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع أسلاك كهربائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) .. لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر فضلاً عن قيامه بوضع علامات تجارية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .. وعثر بداخل المصنع على ( 3500 متر سلك كهرباء "تحمل علامة تجارية" - 25 بكرة سلك "خام"- 80 كيلو جرام كسر بلاستيك - 200 ملصق يحمل إسم علامة تجارية - 60 بكرة سلك فارغة مدون عليها علامة تجارية- كسارة بلاستيك – ميزان - 2 ماكينة "سحب وتغليف" ) جميع المضبوطات مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدماً علامة تجارية ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة مُحمل عليها (1,850 طن) دقيق بلدى مُدعم بمواجهته إعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدى المُدعم المضبوط بحوزته والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بالقاهرة) بالتردد على أحد المناطق بدائرة القسم وبحوزتهما (سلاح نارى وعصى) وإدعائهما بأنهما رجال شرطة وقيامهما بإستيقاف وتفتيش المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة المشار إليها وعُثر بحوزتهما على (طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار- عصا - دراجة نارية بدون لوحات معدنية - مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإنتحال صفة رجال شرطة وإستيقاف المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم الشخصية بإستخدام المضبوطات المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بالإستيلاء على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص بذات الأسلوب ، وأمكن التوصل للمجنى عليه وتعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.. فقد قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (36) قضية .. أبرزها ضبط المدير المسئول عن مؤسسة لتعبئة المواد الغذائية ، لحيازته ( 5 طن أرز أبيض) معبأة داخل شكائر مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها ، وضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص ، لحيازته ( 800 قطعة فلتر زيت سيارات – 240 كيلو جرام زيت سيارات) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها ، وضبط بدال تموينى لحيازته وتجميعه مقررات تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق ، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم لحيازته وتجميعه (عدد 95) بطاقة تموينية ذكية محظور تجميعها بقصد إثبات مبيعات وهمية عليها والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق ، وضبط المدير المسئول عن طلمبة لتموين السيارات بدون ترخيص ، لتجميعه (عدد 300 لتر سولار) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستلاء على المال العام بدون وجة حق، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم ، لقيامه بالتصرف فى 250 كيلو جرام دقيق بلدى من حصة المخبز بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

قامت مديريتى أمن (الوادى الجديد – جنوب سيناء) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديريتين ، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (ثلاثة أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة (باب شرقى – كرموز) وبحوزتهم (عدد 5 طربة من مخدر الحشيش – 200 قرص مخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول و ضبط (أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

ونجحت جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته (كمية من مخدر البانجو– مبلغ مالى– هاتف محمول).