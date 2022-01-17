ضبط 114 مخالفة وإزالة إدارية فى حملات بشوارع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الاقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واستهدفت الحملة مناطق موقف الأقاليم وموقف البياضية والإسعاف والمستشفى الدولي وحي الفيروز ومنطقه ابوالجود بمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية 27 اشغال، 6 بائع متجول، 3 منشأه بدون ترخيص، 8 عدم ارتداء كمامه، 4 مقهي تقدم شيشه وضبط عدد 19 شيشه، 4 ميكروفون ازعاج، 43 إزالات إداريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

وفى نفس السياق استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفى، حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات من الشوارع بالأحياء المختلفة، حيث أسفرت الحملات عن رفع 15 طن مخلفات قمامة وأتربة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات رئيس المدينة لرؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وتكثيف المتابعات الميدانية المستمرة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

ونفذ حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، حملات نظافة شاملة استهدفت على مدار اليوم طريق المطار الرئيسى متضمناً غسيل الكبارى ونظافة الجزر بالوردية المسائية، وذلك لرفع أكبر كمية من مخلفات القصب والأتربة، بالإضافة إلى تركيب وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بمنطقة العوابد ومنطقة العناجوة خلف منطقة الإسعاف، وأسفرت الحملات عن رفع 15 طن مخلفات وأتربة.



