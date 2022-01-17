اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 114 مخالفة وإزالة إدارية فى حملات بشوارع الأقصر

الإثنين، 17 يناير 2022 12:53 م
ضبط 114 مخالفة وإزالة إدارية فى حملات بشوارع الأقصر حملة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الاقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واستهدفت الحملة مناطق موقف الأقاليم وموقف البياضية والإسعاف والمستشفى الدولي وحي الفيروز ومنطقه ابوالجود بمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية 27 اشغال، 6 بائع متجول، 3 منشأه بدون ترخيص، 8 عدم ارتداء كمامه، 4 مقهي تقدم شيشه وضبط عدد 19 شيشه، 4 ميكروفون ازعاج، 43 إزالات إداريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

وفى نفس السياق استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفى، حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات من الشوارع بالأحياء المختلفة، حيث أسفرت الحملات عن رفع 15 طن مخلفات قمامة وأتربة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات رئيس المدينة لرؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، وتكثيف المتابعات الميدانية المستمرة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

ونفذ حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، حملات نظافة شاملة استهدفت على مدار اليوم طريق المطار الرئيسى متضمناً غسيل الكبارى ونظافة الجزر بالوردية المسائية، وذلك لرفع أكبر كمية من مخلفات القصب والأتربة، بالإضافة إلى تركيب وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بمنطقة العوابد ومنطقة العناجوة خلف منطقة الإسعاف، وأسفرت الحملات عن رفع 15 طن مخلفات وأتربة.

 

239611-شرطة-المرافق-بالأقصر-تحرر-وتضبط-114-مخالفة-وشيشة--(3)
 
 
شرطة المرافق بالأقصر تحرر وتضبط 114 مخالفة وشيشة (4)
 

الاقصر

شرطة المرافق بالاقصر

اخبار اليوم

مخالفات بالاقصر

مرافق الاقصر

ازالة ادارية بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدينة إسنا تزيل 8 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة.. صور

الإثنين، 17 يناير 2022 12:29 م

رغم الغيوم الكثيفة.. تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية فى سماء الأقصر

الإثنين، 17 يناير 2022 12:18 م

طقس بارد فى الأقصر مع غيوم كثيفة تغطى السماء وتحجب قرص الشمس من الصباح.. صور

الإثنين، 17 يناير 2022 12:01 م

"حياة كريمة" تدعم قرى الأقصر.. مشروعات صرف صحى ومدارس ومجمعات خدمات.. صور

الإثنين، 17 يناير 2022 12:00 ص

خفة يد ولا سحر.. جرجس المصري شاب أقصري يسحر العيون بفقرات عجيبة (فيديو)

الأحد، 16 يناير 2022 09:59 م

حياة كريمة فى الأقصر.. المحافظ يتابع المشروعات بالقرى وعمليات التطوير.. فيديو

الأحد، 16 يناير 2022 06:03 م

تكريم مسئول ذوي الهمم بشباب ورياضة الأقصر بعد حصد مراكز متقدمة بالإسكندرية.. صور

الأحد، 16 يناير 2022 05:46 م

مدينة الأقصر تواصل أعمال النظافة بالأحياء ورفع 15 طن مخلفات قمامة وأتربة بالشوارع

الأحد، 16 يناير 2022 04:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة