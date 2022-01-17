ضبط قضايا مرورية وتموينية ومخدرات بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6023) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (990) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(215) مخالفة السير بدون تراخيص نو(24) مخالفة موقف عشوائى، و(9) مخالفات شروط الترخيص.

و واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1250) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (231 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (7,850 طن)، وضبط (42 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (56,481 طن – 6508 عبوة – 4000 قطعة)، وضبط (12 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (5,407 طن – 500 قطعة مصنعات لحوم)، وضبط (29 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (5,850 طن – 8240 عبوة – 262667 قطعة – 6000 متر – 2280 لتر )، وضبط (17 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (8750 لتر – 239 إسطوانة).

وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر فقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (المنوفية – الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (13195) بطاقة رقم قومى وعدد (18607) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار القوافل بها، وذلك إعتباراً من السبت الموافق 15/1/2022 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من الطالبات والعاملين ببعض (المدارس) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وكذلك للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

لاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (24 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من قيام ( 3 عناصر إجرامية " أشقاء "- لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم وبحوزتهم ( 2,50 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 20 جرام من مخدر الشابو - طبنجة - 2 فرد محلى - 9 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى) ، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3379) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (13373) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (187) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (172) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط (1292) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

تمكنت قوة أمنية من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المقطم من ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما "منتهية التراخيص" وبحوزتهما (كمية من مخدرى الهيروين والأيس - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – أداة تستخدم لتعاطى المواد المخدرة ) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (طالبة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقائد دراجة نارية "توك توك" يقوم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق ، مقيم بدائرة القسم ، "له معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية "ملكه" المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب الخطف بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المستولي عليها ، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الحقائب بإسلوب الخطف وإعترف بإرتكاب (عدد 6 حوادث سرقة) بذات الإسلوب ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة .

وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية من القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بالقليوبية) والمطلوب التنفيذ عليه فى ( 4 قضايا ) والمقضى فيها بالسجن بمدد تصل لـ35 سنة.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية على فئتهم العمرية.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (45) قضية.. أبرزها ضبط (10 طن أسمدة "بدون مستندات" مجهول المصدر) بحوزة (مسئول عن محل بيع أسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة أشمون)، وضبط (طن لحوم بدون مستندات مجهولة المصدر) بحوزة (صاحب ثلاجة لحوم كائنة بدائرة مركز شرطة الشهداء).