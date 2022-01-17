صحيفة كويتية تبرز اهتمام الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من منظومة النقل الجماعى

الكويت (أ ش أ)

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في افتتاحياتها الصادرة، اليوم الإثنين، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من منظومة النقل الجماعى الجديدة على الجمهورية، وموافقة مجلس الشيوخ على المادة المنظمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بقانون العمل.

فتحت عنوان "تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن.. وتتواكب مع عملية التنمية.. السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة النقل الجماعي الجديدة"، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية، لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة اللي تشهدها مصر حاليا .

وفي شأن آخر، وتحت عنوان "مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بقانون العمل"، قالت الصحيفة إن مجلس الشيوخ المصري وافق خلال الجلسة العامة، أمس، على المادة المنظمة لمزاولة المنظمات الدولية إلحاق العمالة المصرية ذات الخبرة للعمل خارج البلاد .

أما صحيفة "الجريدة" الكويتية سلطت الضوء على الوضع الوبائي في البلاد، فتحت عنوان "انخفاض طفيف في إصابات (كورونا) وزيادة بحالات الشفاء"، نقلت الصحيفة عن مصادر صحية مطلعة تأكيدها أن مستقبل الجائحة سيكون أفضل من العامين السابقين، في ظل تكثيف التحالف الدولي والأممي في تأمين اللقاحات للدول الفقيرة وتعزيز ثقافة الوقاية خلال العام الحالي.

وقالت المصادر إن الموجة الرابعة ستستمر خلال يناير الجاري وحتى الأسبوع الأول من فبراير المقبل، على أن تنحسر الموجة بعد ذلك، وفق الالتزام بالتوجيهات والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.