اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 12:49 م
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"شباب القليوبية" تطلق مبادرة استغلال أسطح المراكز لممارسة الأنشطة الرياضية

الإثنين، 17 يناير 2022 12:48 م
"شباب القليوبية" تطلق مبادرة استغلال أسطح المراكز لممارسة الأنشطة الرياضية الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أطلق الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة استغلال أسطح المراكز، حيث تبين من خلال متابعته الميدانية لمراكز الشباب وجود عدد كبير من الأسطح التي يمكن استغلالها في ممارسة الانشطة المتعددة بعد تمهيدها لاستقبال الأنشطة الرياضية والثقافية أيضا.

ووجه "الصبروط"، بعمل حصر بمراكز الشباب التي يوجد بها أسطح تصلح للاستغلال كصالات للأنشطة، والتي يتوافر بها عوامل الأمن والسلامة من ارتفاع الأسوار وتنظيف الأسطح بشكل جيد وفرش الأرضيات بأجزاء النجيل الصناعي بالمركز أو الموكيت أو بساط الكاراتية، كما وجه بإمكانية تغطية المساحة المستغلة حرصا على سلامة اللاعبين ومراجعة الإدارة الهندسية بالمديرية للمواصلات الأمن والسلامة بالمراكز الخاضعة للمبادرة.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في 5 مراكز الشباب بالقليوبية، وهي (المنيرة وباسوس  بالقناطر الخيرية، بيجام وسليم والوحدة بشبرا الخيمة، جزيرة النجدي بقليوب)، والتي تضمن عمل الأنشطة داخل مراكز الشباب على قدم وساق وتقديم خدمات أفضل لرواد المراكز واستثمار الأماكن الغير مستغلة بالمراكز بأبسط التكاليف وأقل الإمكانيات والتي تحقق مردود مادي أكبر يستطيع المركز الاستفادة منه في مزاولة الانشطة وتطوير البرامج .


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